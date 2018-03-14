"AB, ABD'nin gümrük kararından muaf tutulmalı"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ve AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanması kararına ilişkin konuşma yaptı.

Katainen, ABD Başkanı Trump'ın ilave gümrük kararı ve müttefikleri bunun dışında tutacağı açıklamalarını anımsatarak, "ABD'nin önemli siyaset, güvenlik ve ekonomi ortağı olan ve adil ticaret yapan AB'nin bu karardan muaf tutulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AB ve ABD'nin önemli müttefikler olduğunu hatırlatan Katainen, "İhracatımızın ABD'ye zarar vermediğine inanıyoruz. Umarım AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tedbirlerinin dışında tutulur." ifadelerini kullandı.

Çelik ve alüminyum sektörlerinin Asya'dan kaynaklı küresel "fazla kapasite" sorunuyla yüzleştiğini dile getiren Katainen, söz konusu fazla kapasite sorunu karşısında AB'nin kendisini Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde koruduğunu anımsattı.

Malmström de, ABD'nin söz konusu gümrük vergilerini ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığını anımsatarak, "ABD'nin gümrük vergisi tedbirlerinden üzüntü duyuyoruz. Bu karar, çok taraflı ticaret sitemine zarar veriyor. Dost ve NATO müttefiki olan AB, ABD'ye karşı bir risk değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin söz konusu tedbirleri 23 Mart'ta yürürlüğe koymayı planladığını söyleyen Malmström, "Bu karardan ötürü hayal kırıklığı duyuyoruz. AB'nin bu uygulamadan tamamen muaf tutulması gerektiği görüşüne sahibiz." dedi.

Malmström, söz konusu gümrük vergilerinin Atlantik ötesi ilişkilere zarar vereceğine dikkati çekerek, AB'nin bu tedbirlerin dışında tutulmaması halinde orantılı yanıt vereceğini vurguladı.

AB'nin bu konuda gerekli tedbirleri almaya hazırlandığını hatırlatan Malmström, "DTÖ kurallarıyla uyumlu karşılık vereceğiz. Ticaret savaşları kötü ve kaybetmesi kolaydır." ifadesini kullandı.

ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" büyük esneklik gösterileceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika'nın devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle şimdilik söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti. ABD tarafından muaf tutulacak ülkeler arasına Avustralya da eklenmişti.