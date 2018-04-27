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AB, arıların ölümüne neden olduğu tespit edilen 3 zirai maddeyi yasaklamaya karar verdi

Avrupa Birliği (AB), arıların ölümüne neden olduğu tespit edilen 3 zirai maddenin yasaklanması kararını aldı.

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AB Komisyonu, "neonicotinoid" olarak adlandırılan imidacloprid, clothianidin ve thiamethoxam içeren pestisitlerin arılara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Arıların korunmasının biyolojik çeşitlilik, gıda üretimi ve çevre açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu zirai maddelerin kullanımının 2019'dan itibaren yasaklandığı, bunların kullanımına sadece arılarla temasın olmadığı kalıcı seralarda izin verileceği kaydedildi.

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