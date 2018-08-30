AB Bakanı Dominic Raab: Brexit anlaşması ekim ayına kadar tamamlanamayabilir

Önümüzdeki yılın mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere, tarafların, ticaretin nasıl işleyeceğine dair ortak bir çıkış noktası üzerinde anlaşamaması nedeniyle çıkmazda.

Brexit Bakanı Dominic Raab, Temmuz ayında Brüksel'de yaptığı görüşmelerin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasını ekim ayına kadar tamamlayacağını söylemişti ancak bugün anlaşmanın ekim ayından sonraya kalabileceği yönünde bir açıklamada bulundu.

LORDLAR KAMARASINDA İTİRAF ETTİ

Bakan Raab, Lordlar Kamarası seçim komisyonu önünde yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlaşmasının gecikebileceğini kamuoyu önünde itiraf etti.

Raab, bakanların Brüksel'le anlaşma konusunda hala çok istekli ve umutlu olduğunu dile getirerek, anlaşmaya varılması için kararlaştırılan tarihin, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek AB zirvesinden sonraya kalabileceğini söyledi.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı aldı. 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatıldı.

Geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya vardı. İngiltere'nin AB ile gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelikmüzakereleri ise devam ediyor.