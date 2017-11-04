AB demokrasi krizi yaşıyor

Katalan CUP partisinin sözcüsü Quim Arrufat Star’a konuştu

Katalonya ile Madrid hükümeti arasındaki kriz, İspanyol mahkemesinin önceki gün ‘isyan’ suçlamasıyla 8 Katalan bakanı tutuklaması sonrası ileri bir aşamaya taşındı. Azledilen eski Başkan Carles Puigdemont hakkında da yakalama emri verildi. Katalonya krizinin başından itibaren Madrid’in yanında duran Avrupa Birliği (AB), sessizliğini yine bozmadı. Son gelişmeleri ve Brüksel’in ikiyüzlü denen tavrını; Puigdemont’u bağımsızlık ilanı konusunda teşvik eden ayrılıkçı CUP (Halk Birliği Adayları) partisinin Sözcüsü, Merkez Komitesi üyesi ve eski Katalonya parlamentosu vekili Quim Arrufat’la konuştuk.

- Katalonya’daki son siyasi krizle başlayalım. Durumu nasıl görüyorsunuz?

Baskıcı İspanya devleti büyük bir skandala imza atıp Katalan halkının temsilcilerini tutukladı. Bunun olacağı tahmin ediliyordu. Basında pek yer almasa da Madrid hükümeti referandum sırasında siyasi aktivistleri tutuklamaya başlamıştı. Franco rejiminden beri bir şey değişmemiş. Bugün tüm Katalanlar korkuyla dolaşıyor. Sokaklarda çok fazla polis var. Kötü bir diktatörlük deneyimimiz olmuştu. Halk, buna dönülmesinin endişesini taşıyor.

- Peki, Katalan siyasetçiler neye güvenerek bağımsızlık ilan etti?

Bizim sadece halkımız var. Ne petrol, ne silah, ne güçlü bir dış desteğe sahibiz. Gelecek seçimler, Katalan halkı bunu tekrar isteyecek. Eminim. İspanya engellese bile yine referandum düzenleyeceğiz.

BAĞIMSIZLIK İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

- Sizler için bağımsızlık dosyası kapanmadı yani?

Hayır. Böyle bir şey yok. Önümüzdeki 1-2 ay çok belirleyici olacak. Halkı sokağa çağıracağız. Katalanlar sokaklarda bağımsızlığa sahip çıkacaklar. Artık demokratik bir devlette yaşamak istiyoruz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Özerkliği elde ettiğinden beri Katalonya’daki kurumların yüzde 80’i Quebec veya İskoçya’daki gibi bir referandum düzenlemeye odaklanmıştı.

- Durumun bu noktaya geleceğini tahmin ediyor muydunuz?

Açıkçası bu kadar gaddar olacaklarını tahmin etmiyorduk. Ne kadar ileri gidebileceklerini de hala bilemiyoruz. Eğer İspanya gelecek seçimlerde (21 Aralık) sandıktan ayrılıkçıların güçlü çıktığını görürse, bağımsızlığı destekleyen tüm partileri kapatabilir. Ayrılıkçıların tek listeyle çıkması için çalışıyoruz.

AVRUPA’NIN DERDİ AVRO’YU KORUMAK

8Esas konuya gelelim… Avrupalı siyasetçiler sürekli özgürlük, adalet ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunduklarını ifade etti. Söylemleri, AB anlaşmalarında da yer aldı. Konu Katalonya’ya gelince AB’nin kendi yüksek değerlerine ihanet ettiğini düşünüyor musunuz?

Biz AB’den yanayız. Avrupa hep özgürlükten yana oldu. Ancak bugün Katalanlar büyük bir hayal kırıklığı içinde. Avrupalı hükümetler söylemlerini hayata geçirmedi. Demokratik kararımıza ve kendi demokratik değerlerine saygısızca davrandılar. Bu, AB’nin demokrasi krizi.

- Neden AB Katalonya’ya destek olmadı?

Bunun adı ikiyüzlülük. Katalan siyasetçiler hapse atılırken, oy kullanmak isteyen halk sokaklarda dövülürken Avrupa sessiz kaldı. Bu AB değil, sadece Finansal Birlik. Tek dertleri avroyu kurtarmak. Evet, kurulduğu dönemde ekonomik bir birlikti ancak özgürlükleri de savunuyordu. Öyle söylüyorlardı.

PUİGDEMONT SORUNU BRÜKSEL’E TAŞIDI

- Azledilen Başkanınız Carles Puigdemont Belçika’ya kaçtı. Madem Katalanlar bağımsızlık kararı verdi, onun da halkı ile birlikte olması gerekmez mi?

Bakanları hapse atılmış bir lider olarak Puigdemont, bu davaları uluslararası bir hale getirmek için gitti. Tabii ki İspanyol yargısına giderse o da hapsi boylayacak. Belçika’ya giderek sorunu Avrupa’ya taşıması doğru bir karar.

- İspanya’nın krizle boğuştuğu bir dönemde bu kararı aldınız. Katalan yönetiminin aldığı kararın zamanlaması biraz manidar değil mi?

Ana neden ekonomi değil, halkın bağımsızlık istemesi. Katalonya’daki pek çok insan da işsiz ve ekonomik olarak kötü durumda.

ILIMLI İSPANYOLLAR BİZİ KÖTÜSÜNDEN KORUDU