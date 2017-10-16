AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısında Türkiye kararı

Mogherini, Lüksemburg'da AB'nin 28 üyesinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren ve 2 gün sürecek AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesinde basına konuştu. Mogherini, toplantıda ele alacakları konular arasında İran nükleer anlaşması, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar ve Türkiye ile ilişkiler olduğunu söyledi.

"Türkiye'yle bölgesel konularda iş birliğini artıracağız"

Mogherini, toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla telefonda görüştüğünü belirterek "Türkiye'yle bölgesel konularda iş birliğini nasıl artıracağımıza ilişkin çalışmalar yapacağız." dedi.

Toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin de gündeme geleceğini ifade eden Mogherini, bu çerçevede terörle mücadele, Kıbrıs sorunu ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü konularını da tartışacaklarını kaydetti.

"AB İran konusunda ortak tutum sergilemeli"

İran'ın nükleer anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Mogherini, işleyen bir anlaşmanın iptal edilmemesi gerektiğini ve bunun uluslararası güvenlik için önemli olduğunu dile getirdi.

Mogherini, "AB dışişleri bakanlarının İran nükleer anlaşmasına ilişkin AB'nin duruşuyla uyumlu, güçlü ve ortak bir tutum sergilemesini bekliyorum." diye konuştu.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın zayıflaması durumunda genel olarak nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çabalarının zarar göreceğini kaydeden Mogherini, AB'nin, nükleer anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması için destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

"Kuzey Kore'ye ek yaptırım uygulanacak"

Mogherini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarının yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik ek yaptırım kararı alacaklarını bildirdi.

"Kuzey Kore'ye yönelik ek yaptırımların temel amacı ekonomik baskı kurmak." diyen Mogherini, bu yaptırımların AB-Kuzey Kore ilişkilerinin kısıtlı olması nedeniyle çok fazla etkisi olmayacağını ancak siyasi bir diyalog için baskı kuracağını ifade etti.