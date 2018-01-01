AB Dönem Başkanı Bulgaristan oldu

Estonya'dan devraldığı AB Dönem Başkanlığını 30 Haziran 2018'e kadar yürütecek olan Bulgaristan'ın programına göre, AB'de ekonomi ve sosyal uyum konularına öncelik verilecek. Ayrıca, AB içerisinde ekonomik ve parasal birliğin daha fazla derinleştirilmesi hedeflenecek.

Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bir başka öncelikli konu olacak. AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin artırılması, daha etkin bir göç yönetimi ve üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulanması sağlanacak.

- Batı Balkanlar

Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin katılım reformları desteklenecek ve bölge ülkelerine daha fazla destek verilecek.

Dijital ekonomi ve bu alandaki işgücünün geliştirilmesi öncelikli bir başlık olacak.

- Türkiye'yle iş birliği

Türkiye ile diyalog ve iş birliği yakın biçimde sürdürülecek. Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının tam olarak uygulanması desteklenecek. Türkiye ve Batı Balkan ülkeleriyle terörle mücadele konusunda iş birliğine özellikle önem verilecek.

- Dönem başkanlığı

AB Konseyi Dönem Başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

2018'in ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Avusturya devralacak.