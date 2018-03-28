AB Komisyonu, üye ülkelerde faaliyet gösteren bankaların uyguladıkları havale ücretlerine sınırlama getirilmesine yönelik düzenleme teklifini açıkladı

AB Komisyonu, üye ülkelerdeki bankaların uyguladıkları çeşitli ücretleri azaltmaya yönelik yeni düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında sınır ötesi bankacılık işlemleri avro cinsinden gerçekleştirildiği takdirde alınacak ücretler sınırlandırılacak. Bankalar, avro ile yapılacak havale işlemlerinden ülkenin kendi yerel para biriminden tahsil edilen ücretleri alabilecek.

Ayrıca, AB içinde banka kartlarıyla yapılacak işlemlerde tahsil edilecek ücret ve uygulanacak döviz kurları anlaşılır biçimde kullanıcıya bildirilecek.

Mevcut durumda, avro para birimini kullanan AB ülkelerinin oluşturduğu Avro Bölgesi'nde havale gibi bankacılık işlemlerinde veya kart kullanımında ücret alınmıyor. AB üyesi olmasına rağmen avro kullanmayan ülkelerde yapılan bankacılık işlemlerinde ve alışverişlerde ciddi kur farkları ve ücretlerle karşılaşılıyor.

Yeni düzenlemeyle, söz konusu uygulamanın tüm AB üyesi ülkelere yayılması ve tüketicilerin her yıl yaklaşık 1 milyar avro tasarruf etmesi amaçlanıyor.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.