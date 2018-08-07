AB, İran ile olan 22 milyar euroluk ticaretini koruyacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı da, İran'a 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden yaptırım uygulanacağını duyurmuştu. 90 günlük süre bugün doldu ve ABD, İran'a yönelik yaptırımların ilk paketini devreye soktu.

Avrupa Birliği (AB) ile 3 ülkenin dışişleri bakanları ise 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a uygulanacak yaptırımların ilk paketinin devreye girmesiyle ilgili dün ortak bir açıklama yaptı. AB, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, AB hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaların korunması konusunda kararlı olunduğu ifade edildi.

AB ile İran arasındaki ticaret hacmi 22 milyar euroyu aşıyor

Söz konusu açıklamayla, AB, İran ile yıllık 22 milyar euroyu aşan ticaret hacmini de korumuş oldu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Yeni Zelanda ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, nükleer taahhütlerine sadık İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiklerini söyledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya ile İran arasında 2017 yılında dış ticaret hacmi 3 milyar 384 milyon 219 bin euro seviyesinde gerçekleşti. İran’ın Paris Büyükelçiliği’nden alınan bilgilere göre; İran ile Fransa arasındaki ticaret hacmi 2017'de yaklaşık 3,8 milyar avroya ulaştı.

İtalya-İran arasındaki ticaret 5 milyar doları aştı

Roma Ticaret Müşavirliği’nden alınan bilgilere bakıldığında ise İtalya ile İran arasında toplam 27 milyar euroluk yatırımlar ve ihracat potansiyeli var. İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Mauroo Conciatori, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017’de 5 milyar doları geçtiğini söylemişti. İran-İngiltere Ticaret Odası verilerine göre; KOEP sonrası iki ülkenin ticaret hacmi yüzde 50 oranında arttı. İki ülke arasındaki ticaret 2017 yılı sonunda 200 milyon euronun üzerine çıktı.

ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile beraber imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi 8 Mayıs'ta çekmişti. Bugün devreye giren yaptırım paketinde ise İran'ın dolara erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyici maddeler yer alıyor.