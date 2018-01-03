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AB, İran'daki protestolarda şiddetten sakınılması çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB), İran'daki protestolarda tüm tarafları şiddetten kaçınmaya çağırdı.

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AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, AB'nin İran'da devam eden gösterileri ve artan şiddet olaylarını yakından takip ettiği belirtilerek, "AB için insan hakları, İran ile ilişkimizde daima ana bir konu olmuştur. Barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü her ülke için temel haklardır ve İran istisna değildir." ifadesi kullanıldı.

AB'nin İran makamlarıyla temasta olduğu kaydedilen açıklamada, "İlgili tüm tarafları şiddetten sakınmaya ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlamaya çağırıyoruz. AB durumu gözlemlemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı. Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

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