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AB, İspanya'dan daha fazla güç kullanmamasını istedi

AB Konseyi Başkanı Tusk, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna polisle müdahale eden İspanya'dan daha fazla güç kullanmamasını istedi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la telefon görüşmesi yaptığını belirtti. 

Rajoy'un Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun İspanya Anayasası'na aykırı olduğu yönündeki argümanını paylaştığını kaydeden Tusk, "Daha fazla gerilim ve güç kullanımından kaçınmak için yollar bulunmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Öğle saatlerinde AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise şiddetin siyasette yeri olmadığı belirtilse de yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan polis müdahalesi kınanmadı. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, şiddeti kınayıp kınamadıkları yönündeki sorulara cevap vermeyerek, yazılı açıklamayı hatırlattı.

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği referanduma İspanyol güvenlik güçleri, sert şekilde müdahalede bulunmuş, olaylarda 844 kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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