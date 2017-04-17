AB kaybetti ama taviz istiyor

16 Nisan’da ortaya çıkacak bir Evet sonucu, Türkiye’nin Brüksel’de kurulacak masada elinin güçlenmesi açısından mühimdi. Zaten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta buna işaret eden açıklamalarda bulunmuş, “16 Nisan’dan sonra AB’ye son önerilerimizi sunacağız” demişti. Sonuçlar geldi. Evet kazandı. Avrupalı siyasiler de ilk mesajlarında ‘temkinli’ olmayı ve hatta CHP’nin ‘YSK itirazlarını’ satın almayı tercih etti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’ndan Johannes Hahn gibi isimler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) raporunu bekleyeceklerini söyledi. Bu beklentinin, seçimleri ‘meşruiyetsiz’ gösterme çabasından başka bir motivasyonu yok. AGİT’in, Brüksel’in elini zayıflatacak bir rapor sunacağını beklemek için saf olmak gerekir.

BÖLÜNME KOMEDİSİ

Yani, Evet sonucuyla Türkiye’nin psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini gören AB, Ankara’nın vereceği tavizlere göre seçim zaferini lütfedeceğini söylüyor. AB’den gelen bir diğer ‘itiraz’ da bölünme. Başta Alman Başbakan Merkel ile Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, İsveç eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt gibi isimler, sonuçların yakınlığına dikkat çekerek ‘Türkiye’nin bölündüğünü’ öne sürüyor. Çok yakın zamanda yüzde 51’lik bir sonuçla Brexit tecrübesini yaşamış AB’nin, Türkiye’deki referandumla ilgili söylemlerinin fazla iddialı. Hem emin olun, fark fazla olsaydı, “Baskıcı rejimlerde bu denli uçurum olur” itirazlarıyla karşılaşacaktık.Baştan sona bir ‘prensipsizlik ve standartsızlık’ vakası olan AB, yine bazı ‘değerlerin’ arkasına sığınarak Türkiye’nin demokratik seçimini gölgelemeyi tercih ediyor ve bunu da masada istediğini alana kadar sürdürecek. Ellerindeki sözde ‘delilleri’ de muhalefetin tezviratlarından alıyor.