AB Komisyonu Başkanı Juncker: AB saf serbest ticaretçi değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa'nın uluslararası kurallar çerçevesinde açık ve serbest ticarete inandığını belirterek, "Ancak biz saf serbest ticaretçiler de değiliz." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek AB Liderler Zirvesi hazırlık toplantısında konuşan Juncker, zirvenin yanı sıra ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerine ilişkin konuları değerlendirdi.

Batı Balkanlar ziyaretinin ardından bölge ülkelerinin AB'ye yönelik inancını görme fırsatı bulduğunu kaydeden Juncker, "Batı Balkanların bize, birlik içinde kendimize verdiğimizden çok daha fazla değer verdiğini gördüm. Bu inancı tüm 27 üye ülkede de görmek istiyorum." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin AB'ye üyelik sürecinde yapması gereken çok iş olduğunu aktaran Juncker, "Bölge liderlerine de söylediğim gibi, hızlı bir üyelik süreci yok, somut gelişmeler hızdan daha önemli. Her ülke kendi özellikleriyle birlikte ele alınacak. Sabit tarih veya zaman sınırı yok." açıklamasında bulundu.

"Saf serbest ticaretçiler de değiliz"

Juncker, AB'nin uluslararası kurallar çerçevesinde serbest ve açık ticarete inandığını kaydederek, "Ekonomimiz buna dayanıyor ve tüketicilerimizin beklentisi de bu yönde ancak biz saf serbest ticaretçiler de değiliz." vurgusu yaptı.

AB endüstrisinin adil olmayan ticaret hamleleriyle hedef alınması durumunda tepkisiz kalmayacağını belirten Juncker, AB ihraçlarının ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmediğinin çok açık olduğunu söyledi.

AB Liderler Zirvesi'ne giden süreçte bu konuyu gündemde tutacaklarını aktaran Juncker, ABD tarafından konuya ilişkin yakın zamanda açıklık getirilmesini beklediğini, ortaklarla beraber bu uygulamadan muaf tutulmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Juncker, tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olduklarını da vurgulayarak, gerek duyulması durumunda AB'nin ABD'ye cevap verebileceğini ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde AB'nin ABD'nin hamlesine cevap verme hakkı bulunduğunu aktaran Juncker, ABD'nin pazarını kapatmasıyla AB'ye ithalatların aniden artması durumunda, korunma önlemlerini devreye sokacaklarını ve DTÖ ile anlaşmazlıkları çözme görüşmeleri yapacaklarını söyledi.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.

AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.