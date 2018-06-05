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AB Komisyonu Başkanı Juncker: Avrupa herkese ders vermeyi bırakmalı

AB Komisyonu Başkanı Juncker, 'Avrupalılar olarak herkese ders vermeyi bırakmamız lazım. Diğer devletlerle eşitler olarak ortaklık kurmalıyız.' dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 2018 Avrupa Kalkınma Günleri forumunda yaptığı konuşmada, Avrupa'da işler iyi gidiyorsa dünyada da her şeyin yolunda gittiğini düşünmeye bir son vermeleri gerektiğini belirterek, dünyanın gidişatının şu an için iyi olmadığını söyledi.
 
Avrupa'nın her soruna bir çözümü olmasa da küresel arenada üzerine düşeni yapması gerektiğini aktaran Juncker, "Avrupalılar olarak herkese ders vermeyi bırakmamız lazım. Diğer devletlerle eşitler olarak ortaklık kurmalıyız." diye konuştu.
 
Juncker, daha önce de "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı.

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