AB Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm

Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin durdurulması çağrılarına tepki göstererek, “Müzakerelerin devam edeceğinin garantörüyüm” dedi.
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