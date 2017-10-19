AB Konseyi göç raporunu yayınladı

Bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği liderler zirvesinin ardından 4 sayfalık göç raporu yayınlandı. AB liderlerinin göç politikasına ilişkin ortak yayınladıkları bildiride 8 ana madde bulunuyor. Raporda, Türkiye ile yapılan anlaşmanın devamlılığının önemi ve göç sorununun ele alınması ise dikkati çekiyor.

AB liderleri, göçlerin önemli ölçüde azalması ve denizdeki ölümlerin azalması yönünde memnuniyetlerini dile getirdi. Raporda Avrupa Konseyinin kapsamlı, pragmatik ve kararlı yaklaşımını sürdürmeye ve gerektiğinde yaptırımlar uygulamaya hazır olduğu belirtilirken, AB kurumlarından sürekli destek alındığını ve göç teşviklerinin azaldığı belirtti.

Ayrıca göç konusunda Türkiye ile işbirliğine ve Batı Balkanlar'a destek vermenin öneminin altı çizildi. AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması'nın tüm Üye Devletlerle tam ve ayrım gözetmeden uygulanmasının önemi vurgulandı.

Orta Akdeniz rotası ile ilgili olarak da Avrupa Konseyi İtalya'nın Orta Akdeniz yolu üzerinde yapmış olduğu önemli katkıyı desteklediğini söyledi. Avrupa Konseyi, göç akımlarındaki son artışlar ışığında Doğu ve Batı Akdeniz yollarındaki durumun yakından izlenmesini önerdi.

AB Konseyi, göçün temel nedenlerini ele almanın gerektiğini vurgularken göçün yoğun olduğu ülkelerin de ekonomik ve sosyal fırsatlar sunmanın göçle ilgili uzun vadeli bir çözüm olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi, Afrika ve çevre ülkelerinde AB fonunu kullanarak daha çok destek vereceğini açıkladı. AB Konseyi, Aralık ayındaki yapılacak olan toplantıda bu konunun tekrar gündeme geleceğini ve 2018 yılının ilk yarısında fikir ortaklığına varıp, ortak anlaşmayı yapacağını açıkladı.