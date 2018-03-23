AB liderleri Skripal'in ölümüyle ilgili yaşanan gerilimde İngiltere'yi destekliyor

Avrupalı liderler, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu görüşünde birleşti.

26 Mart'ta Varna'da gerçekleşecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi öncesi Avrupalı liderler Brüksel'de buluştu.

Zirvede İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi de masaya yatırıldı.

"AB liderleri İngiltere hükümetiyle hemfikir"

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"AB liderleri Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunmadığı konusunda İngiltere hükümetiyle hemfikir."

AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü sonunda yayımlanan bildirgede, Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın durumu ve zehirlenmelerine ilişkin Moskova'ya yönelik somut yaptırımlar yer almadı.

Skripal suikastı sonuç bildirgesinde

Bununla birlikte, AB liderleri "Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunamadığı" konusunda Londra yönetimiyle hemfikir.

Salisbury saldırısı şiddetle kınandı ve Rusya'ya karşı atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

"AB gücünü artırmalı"

Birliğin, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer bağlantılı risklere karşı savunma gücünü artırması gerektiğine değinilen metinde, "AB'nin siber savunma, stratejik iletişim ve karşı istihbarat alanındaki kapasitesini güçlendirmesi gerektiği"ne yer verildi.

May-Macron-Merkel ittifakı

İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bilgilendirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın olaydan Rus devletinin sorumlu olduğu dışında makul bir açıklama bulunmadığı konusunda görüş birliğine vardığı açıklanmıştı.

Rusya incelemeyi kabul etmiyor

İngiltere'nin başvurusu üzerine zehirlenme olayında kullanılan madde, Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütü tarafından inceleniyor. Rusya ise, incelemeyi kabul etmeyeceğini söylüyor.