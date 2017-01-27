AB, Tunus'un devrik liderine yaptırımın süresini uzattı
AB, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali ve eşi dahil 48 kişi hakkında alınan mal varlıklarının dondurulması kararını uzattı.
- AA
Avrupa Birliği (AB), Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dahil 48 kişi hakkındaki mal varlıklarının dondurulması kararını bir yıl uzattı.
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