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AB, Tunus'un devrik liderine yaptırımın süresini uzattı

AB, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali ve eşi dahil 48 kişi hakkında alınan mal varlıklarının dondurulması kararını uzattı.

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Avrupa Birliği (AB), Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dahil 48 kişi hakkındaki mal varlıklarının dondurulması kararını bir yıl uzattı.

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