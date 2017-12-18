AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Berger: Mülteciler konusunda Türkiye ile hemfikiriz

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ercan Çelik ile birlikte öğrencilerle buluştu. AB ile Türkiye arasındaki iş birliği çalışmalarında eğitimin de önemli noktada yer aldığını belirten Büyükelçi Berger, “AB’nin yürütmekte olduğu en başarılı programlardan biri de Erasmus + programıdır. Brüksel’de bütçe görüşmeleri yapılırken, nereye ne kadar para aktarılması konusunda bu sene Erasmus + programına daha fazla para aktarılması kararlaştırdı. Bu programdan düne kadar yaklaşık 2 milyon öğrenci yararlandı, 500 binden fazla öğrenci bu program çerçevesinde AB ülkelerine ziyarette bulundu. Erasmus + yalnızca öğrencilerin değil mesleki eğitim almak isteyenlerin yararlanabildiği, araştırma yapmak isteyenlerin, firmaların, akademisyenlerin, STK’ların yararlanabildikleri bir program” dedi.

Bilim ve araştırma alanında da yürütmekte oldukları bir program olduğuna değinen Christian Berger, bu program ile de araştırma enstitülerinin ve şirketlerin aynı alanlarda bir araya gelip çalışmasına imkan sağlandığını ifade etti.

“İslam karşıtlığıyla baş etmenin yolu diyalog kurabilmek”

İletişim kanallarının açık tutulması için yalnızca diplomat ve iş çevreleri ile değil üniversitelerle de iş birliğinin önemli olduğuna işaret eden Berger, “Kendi deneyiminde yola çıkarak net bir şekilde söyleyebilirim ki zaman zaman yaşanılan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, sorunu olsun bütün bunlarla baş edebilmenin yolu da aslında ilaç diyebileceğimiz şey; iletişimde olmak, diyalog kurabilmek diye düşünüyorum” dedi.

“Suriyelilerle ilgili siyasi çözüm bulunması en önemli olanı”

Mültecilerle ilgili olarak Türkiye ile yürütülen önemli iş birliği alanlarından birinin de sosyal hizmetler, eğitim desteği olduğunu dile getiren Büyükelçi Berger, “Suriye krizinde siyasi çözüm bulunabilmesi için birlikte çalışılması en önemli olanı. Sorunun kökünde yatan nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla insani yardım, eğitim desteğinin kriz mağdurlarına sunulması büyük önem taşıyor. Bu noktada da özellikle siyasi düzeyde Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin son derece iyi düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan, bütün bunlar ülkelerini terk etmek zorunda kalmış göçmenlere yeni bir gelecek sunmanın önemsiz olduğu anlamına gelmiyor, bunlar da aynı şekilde önemini koruyor. Bu çalışmalar da aslında bakarsanız Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz iş birliği çalışmalarının kilometre taşını teşkil ediyor. Bizim bu çerçevede sağladığımız desteğin amaçlarından biri Suriyelilere ve diğer ülkelerden gelen mültecilere destek olunmasıdır. İkincisi ise bu mültecilere ev sahipliği yapan toplumlara destek verilmesidir. Ülkenin birçok yerinde aynı anda hizmet verebilmek amacıyla ikili sistemden üçlü sisteme geçmek zorunda kaldılar. Bu amaçla da küçük de olsa sağlayabildiğimiz katkılardan bir tanesi de ev sahibi toplumların omuzundaki ağır yükün bir nebze hafifletilmesi, 100’e kadar okul inşa edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda yürütmekte olduğumuz programın bir parçası olarak öğretmenlere hem Arapça hem Türkçe olmak üzere dil eğitimi, eğitimler veriliyor” diye konuştu.

“Mülteciler konusunda Türkiye ile hemfikiriz”

Mülteciler konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduklarını dile getiren Christian Berger, “Tabi ki gelişmelerin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Türkiye ve AB’nin hemfikir olduğu bir konu var. O da bir neslin kaybolmasına göz yummayacağımız; çocukların, gençlerin beklentileri, geleceğe dair umutlarını ellerinden alamayacağımız konusunda hemfikiriz. Sizin üniversiteniz gibi bu anlamda üniversitelerin önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu anlamda önümüzdeki günlerde iş birliği çalışmalarının devam etmesini istiyorum” ifadelerini kullandı

“Türkiye AB diyalog alanlarının gelişmesi için önemli”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Çelik ise üniversitenin AB ile bilimsel çalışmalar karşısında ulusal ve uluslararası çekim merkezi haline geldiğini belirterek, “Üniversitemiz 20 yıla yakın süredir AB ile ilişkilerine dair eğitim, öğretim, araştırma, seminer, konferans çalışmalarını sürdürmektedir. Bu toplantılar artarak devam edecek. Farklı ülkelerle bu şekilde ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Türkiye ile AB arasında diyalog alanlarının geliştirilmesi ve iş birliği yapılması açısından bu toplantıyı fırsat olarak görüyoruz” dedi.

DEÜ AB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut da Suriye göçmen ve mülteci krizinin son derece önemli olduğunu, 2015 yılında üniversite olarak Brüksel’de Suriyeli öğrenciler ile Türk öğrencileri bir araya getirdiklerini belirtti. Şimdiye kadar sorunu çözmek için çok çaba harcandığını ancak yapılması gereken çok şey olduğunu belirten Erdut, birlik ve kardeşlik çerçevesinde her zamankinden daha çok iş birliğine gereksinim olduğuna dikkat çekti.