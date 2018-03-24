AB: Türkiye ile Varna zirvesi kolay geçmeyecek

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde 26 Mart'ta AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Varna kentinde gerçekleşecek AB-Türkiye zirvesi de ele alındı.

"KARIŞIK DUYGULARLA BEKLİYORUM"

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, basın toplantısında AB-Türkiye zirvesi ile ilgili açıklamalar da yaptı.

Juncker, ''Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ihtilaflı sorunların artmaya devam etmesi nedeniyle, bu buluşmayı karışık duygularla bekliyorum'' diye konuştu.

"AB, İLİŞKİLERİN NORMALE DÖNMESİNİ İSTİYOR"

AB'nin aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesine ilgiyle yaklaştığını aktaran Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'samimi bir görüşme' beklediğini dile getirdi.

"GÜNDEM ZORLU VE KARMAŞIK"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da basın toplantısında Varna'daki zirvenin 'kolay geçmeyeceğini' belirtti.

EGE-AKDENİZ KRİZİ EŞLİĞİNDE

''Ben, Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Erdoğan'la görüşmede birçok zorlu ve karmaşık meseleyi gündeme getirmeyi planlıyoruz'' diyen Tusk, bugünkü liderler zirvesinin sonuç bildirisinde Türkiye'nin Yunanistan'la Ege gerilimlerine ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de petrol-gaz aramalarını savaş gemileriyle engellemesine atıfla "Türkiye'nin devam eden "yasadışı" eylemlerinin en sert şekilde kınandığını" söyledi.