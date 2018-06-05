AB, Türkiye ve Europol arasında terörle mücadele iş birliğini görüşecek

AB Konseyi, Europol ile bazı üçüncü ülkeler arasında iş birliğinin genişletilmesi yönünde görüşmeler yapılması için Komisyona müzakere yetkisi verdi.

Bundan sonraki süreçte AB ile Türkiye, Cezayir, İsrail, Ürdün, Lübnan, Mısır, Fas ve Tunus arasındaki görüşmelerde terörle ve organize suçla mücadele konularında iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Europol ile üçüncü ülkeler arasında yapılacak görüşmelerde terör ve organize suçların önlenmesi için kişisel bilgileri kapsayan istihbarat paylaşımının da değerlendirilmesi planlanıyor.