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AB, Türkiye ve Europol arasında terörle mücadele iş birliğini görüşecek

Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke ile terörle ve organize suçla mücadelede Europol'le iş birliğinin güçlendirilmesi için görüşmeler yapacak.

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AB Konseyi, Europol ile bazı üçüncü ülkeler arasında iş birliğinin genişletilmesi yönünde görüşmeler yapılması için Komisyona müzakere yetkisi verdi.

Bundan sonraki süreçte AB ile Türkiye, Cezayir, İsrail, Ürdün, Lübnan, Mısır, Fas ve Tunus arasındaki görüşmelerde terörle ve organize suçla mücadele konularında iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Europol ile üçüncü ülkeler arasında yapılacak görüşmelerde terör ve organize suçların önlenmesi için kişisel bilgileri kapsayan istihbarat paylaşımının da değerlendirilmesi planlanıyor.

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