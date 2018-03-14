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AB, Türkiye'ye söz verdiği 3 milyar euroyu serbest bıraktı

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sığınmacılara yardımlarından dolayı vermeyi taahhüt ettiği, ancak uzun süredir bekletilen 3 milyar euro hakkındaki onay sonunda geldi.

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Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye 3 milyar euro'luk sığınmacı yardımını onayladı.

Bu gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.

AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

(Milliyet)

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