AB, Türkiye'ye söz verdiği 3 milyar euroyu serbest bıraktı
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sığınmacılara yardımlarından dolayı vermeyi taahhüt ettiği, ancak uzun süredir bekletilen 3 milyar euro hakkındaki onay sonunda geldi.
Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye 3 milyar euro'luk sığınmacı yardımını onayladı.
Bu gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.
AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.
(Milliyet)
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