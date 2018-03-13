Avrupa Birliği (AB), üyelerin ortak askeri ekipman geliştirmesini destekleyecek.

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, AB üyesi ülkelerin aralarında "Avrupa Savunma Geliştirme Programı"nı müzakere etmesine yönelik önerge onaylandı.

Önerge kapsamında, AB bütçesinden 2019-2020 mali yılı için 500 milyon avro ayrılacak. Bu miktarın ilerleyen dönemde yıllık 1 milyar avroya çıkartılması öngörülüyor.

Ayrılacak bütçe, Birlik üyesi ülkelerin ortak yeni savunma teknolojileri geliştirmesi ve ortak askeri ekipman alımının desteklenmesi için kullanılacak.

Öte yandan parlamenterler, proje kapsamındaki savunma ürünlerinin üç AB üyesi devlette kurulacak en az üç firmada üretilmesini önerdi.

AB'nin savunma iş birliğinin derinleştirilmesi yeni bir düşünce değil. 1950'de kurulan Avrupa Savunma Topluluğu, kıtada savunma alanında ortak projelerin geliştirilmesini amaçlıyordu, ancak başarılı olamadı.

Ayrıca Birliğin 25 üyesi, geçen yıl, katılan ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği'nin (PESCO) kurulması için ortak bildiriye imza atmış, daha sonra anlaşma AB Konseyi tarafından onaylanmıştı.