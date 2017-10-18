Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB zirvesinin yapılacağı bina tahliye edildi

AB zirvesine bir gün kala AB Konseyi binası tahliye edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliği (AB) liderlerini yarın başlayacak zirvede ağırlayacak AB Konseyi binası, mutfaktaki havalandırma sisteminde çıkan sorun nedeniyle tahliye edildi.
 
AB Konseyinden yapılan açıklamada, bir hafta önce meydana gelen olaydan sonra gerekli denetimin yapılarak önlem alınmasına rağmen mutfaktaki havalandırma sisteminin tekrar arızalandığı belirtildi.
 
Arızanın, içeride zehirli dumana yol açtığı ve buna bağlı olarak da bazı mutfak personelinin rahatsızlandığı kaydedilen açıklamada, binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu.
 
Açıklamada, Belçika itfaiye ve polis yetkililerinin binaya gelerek duruma müdahale ettiği, rahatsızlanan çalışanların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
 
Olayın sebebinin araştırıldığı belirtilen açıklamada, durumun yarın gerçekleşecek zirveyi etkilemeyeceği bildirildi.
 
Bir hafta önce aynı nedenle bina tahliye edilmiş, 15 mutfak çalışanının "zehirli dumandan" etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

İlk defa yayınlandı... Deniz Baykal'ı böyle görmediniz

İlk defa yayınlandı... Deniz Baykal'ı böyle görmediniz

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA