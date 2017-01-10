Abbas Beyati: Irak-Türkiye ilişkilerinde yeni aşamaya geçildi

Iraklı siyasetçi ve akademisyenler, Başbakan Yıldırım ve beraberindeki bakanların Bağdat ziyaretinin yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Abbas Beyati, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretiyle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Yıldırım'ın ziyareti iki ülke arasında güven tesisi ve yeni sayfa açılması konusunda çok önemliydi. Irak ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildi." dedi.

- "İki tarafta da güçlü bir irade var"

Beyati, bundan sonraki süreçte Türkiye ve Irak arasında tüm konularda doğrudan diyalog kurulacağını ve anlaşmalar yapılacağını söyledi.

İlişkilerin geliştirilmesi ve eski ihtilaflara geri dönülmemesi için "Türkiye ve Irak tarafında da güçlü bir iradenin olduğunu" vurgulayan Beyati, "İki tarafta da diyaloğun güçlendirilmesi, ilişkilerde yaşanan soğukluğun giderilmesi, iki ülke halkı ve bölge ülkelerine olumlu mesajlar verilmesi konularında ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk şirketlerinin Irak pazara girmesini destekleriz"

Irak'ta terör örgütü DEAŞ sonrası süreçte başlatılması öngörülen alt yapı çalışmaları ve diğer alanlardaki yatırımlara Türk şirketlerinin de dahil olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını kaydeden Beyati, "Türk şirketlerinin Irak pazarına güçlü şekilde girmesini destekleriz." diye konuştu.

Türk şirketleriyle Irak'ın tüm renkleri arasında güçlü köprüler kurmayı hedeflediklerini dile getiren Beyati, "Iraklılar, ticaret, turizm ve akraba ziyareti için sıkça Türkiye'ye gidip geliyorlar ve bunun devam etmesi yönünde bir rağbet var. Bu doğrultuda vize konusunda daha da kolaylık sağlanmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye PKK endişesinde haklı"

Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Fikret Namık da iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin önemini belirtirken terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının doğru olmadığını vurguladı.

Namık, "Türkiye bu yöndeki endişelerinde gayet haklı. Bunların Irak topraklarında bulunması doğru değil." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın ziyaretiyle, Ankara-Bağdat hattında bir süredir devam eden gerginliğin ortadan kaldırılması için görüşlerin yakınlaştırıldığını aktaran Namık, şunları söyledi:

"İki taraf da krizin önlenmesi için akıllıca davrandı. Birçok konuda anlaşma sağlandı. Krizin ortaya çıkması ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır. Türkiye ile çok önemli tarihi, coğrafi ve buna ek olarak ekonomik ilişkilerimiz mevcut. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık 20 milyar dolara yükselmişti. Bizi birbirimize bağlayan bir de su meselesi söz konusu. Sorunlar geçicidir, tarih ve coğrafya bakidir."