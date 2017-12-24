Abbas Trump’ı Şi ile dengeliyor

washIngton yönetiminin İsrail’in çıkarlarını önceleyen tavrı ve Kudüs kışkırtması sonrası ABD’yi barış görüşmelerinden dışlayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, arabulucuk teklifi için Çin’e yolladığı heyetten olumlu yanıt aldı. Abbas’ın danışmanı sıfatıyla başkent Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelen Ahmet Majdalani ve Nabil Shaath, Şi Cinping yönetiminden Filistin’e destek sözü aldı.

BARIŞ ÇAĞRISI

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Vang, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin’i desteklediklerini söyledi. İki devletli çözümü benimsediklerini belirten ve bu konuda uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Vang, “Filistin sorunu ortada kökleşmiş bir sorundur. Bu sorun çözülmeden Ortadoğu’da barış sağlanamaz” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen kabul edilen Kudüs kararını değerlendiren Çinli Bakan, bu hamlenin Ortadoğu’da barış sürecinin hızlandırılması için de bir çağrı anlamına geldiğini kaydetti.

PEKİN SICAK BAKIYOR

Majdalani ve Shaath’ın Filistin’e desteği dolayısıyla Çin’e teşekkürlerini ilettiği toplantıda Vang ayrıca, Filistin halkına birleşmeleri, sorunları diyalog ile çözmeleri, barış çağrısı için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu. Beytüllahim merkezli Maan haber ajansının bildirdiğine göre toplantıda Abbas’ın danışmanları BM’nin denetiminde ve Çin’in arabuluculuğunda yeni bir süreç teklifi yaptı. Haberde ABD ile güç yarışında olan Pekin yönetiminin bu teklife sıcak baktığı aktarıldı. Majdalani ve Shaath’ın, Pekin’in ardından Moskova’ya giderek Rus devlet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.