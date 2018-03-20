‘Abbas Trump’ın oyununa alet oluyor’

HAMAS’TAN FİLİSTİN LİDERİNE GAZZE TEPKİSİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Ramallah’ta yaptığı bir konuşmada geçen hafta Gazze’yi ziyaret eden Başbakan Rami Hamdallah’a yönelik suikast girişiminden Hamas’ı sorumlu tutarak İsrail’in ablukası altındaki kente bazı mali yaptırımlar uygulayacağını duyurması ulusal uzlaşıda çatlağa neden oldu. Suçlamalara ilişkin açıklama yapan Hamas, “Bir süredir Gazze halkına diz çöktürmeye, zor ve tehlikeli tarihi bir anda direnişe darbe indirmeye çalışan Abbas’ın sorumsuz açıklamalarını kınıyoruz. Onun yaptığı, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail’in planlarının fiiliyata dökülmesini sağlayacak Batı Şeria’nın Gazze’den ayrılması fikrini güçlendirme girişimidir” ifadelerini kullandı.

‘TEK SAF OLUNMALI’

Abluka altındaki Gazze’nin hedef alınmasına tepki gösteren diğer Filistinli direniş grupları da Mahmud Abbas’ı lideri olduğu Fetih Hareketi ile Hamas arasındaki ulusal uzlaşıyı desteklemeye çağırdı. İslami Cihad liderlerinden Halid el-Batş “ABD’nin Filistin ve Kudüs’e saldırı karşısında tek saf olunmalı” derken, Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi ise Gazze halkının cezalandırılmaması gerektiğini kaydetti.