Abbas’a ambargo

Ülkesinin İsrail elçiliğini Kudüs’e taşımayarak burayı başkent olarak kabul etmesinin ardından Filistinli yetkililer tarafından barış müzakerelerinden dışlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Abbas yönetimini ekonomik ve siyasi abluka altına alacağı iddia edildi. İsrail medyası, geçen hafta Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed aracılığıyla Abbas’a ‘tansiyonu düşürme’ teklifi yapan Beyaz Saray’ın, aldığı ret yanıtı sonrası Filistin’e yönelik yaptırım kararı alacağını yazdı.

ABD’YE GİRİŞ YASAK

Debka’nın haberine göre, kamuoyuna sürekli ‘ABD’nin barış müzakerelerindeki rolünün bittiğini’ açıklayan Abbas’ın tavrından rahatsız olan Başkan Trump, Batı Şeria yönetimine karşı tedbirlerini sertleştirme kararı aldı. Trump’ın diplomasi ekibiyle bir araya geldiği belirtilen haberde, 8 maddelik bir yol haritası belirlendiği ve Katar’a benzer bir ambargoda anlaşıldığı ifade edildi. İlk olarak İsrail-Filistin barış anlaşması sadece Tel Aviv ve Arap ülkeleriyle sürdürülmesi kararı alan Trump’ın, Washington ile Batı Şeria arasındaki ilişkileri kademeli olarak donduracağı bildirildi. Haberde ayrıca, Filistinli yetkililerin bir daha asla ABD’ye davet edilmemesi, Washington’daki FKÖ ofislerinin kapatılması ve müzakerelerde Abbas’ı temsil eden Saab Erekat’ın Beyaz Saray’da ağırlanmaması konularında mutabakata varıldığı vurgulandı.

KUDÜS VURGULU NOEL

Diplomatik alana ek olarak ekonomik yaptırımlara da gidileceği öğrenilirken, Washington yönetiminin Batı Şeria hükümetine verilen yıllık 1 milyar dolarlık yardımın kesilmesi için Birleşmiş Milletler’e baskı yapacağı kaydedildi. Trump’ın Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ı da Filistin’e yaptığı yardımlara son vermesi uyarısında bulunacağı ifade edildi. Öte yandan, Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen Noel, Kudüs yakınlarındaki Beytüllahim›de bulunan Doğuş Kilisesi’nde Abbas’ın da katıldığı gece yarısı ayiniyle kutlandı. Ayinde ‘Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olduğu’ vurgulanırken Papa Franciscus da Noel mesajında Ortadoğu’da iki devletli çözüm için müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. “İsa’yı, İsrailli ve Filistinliler arasında giderek artan gerilim yüzünden acı çekmeye devam eden Ortadoğulu çocukların yüzlerinde görüyoruz” diyen Papa, Noel’in Kudüs’e barış getirmesi temennisinde bulundu.