Abbas’tan ABD’ye yüzyılın tokadı!

ŞEHİTLERE SÖZ VERDİ

Lideri olduğu Fetih Hareketi’nin Ramallah’taki Merkez Komite Toplantısı’nın açılışında konuşan Abbas, “Arap kardeşlerimiz bize, Yüzyılın Anlaşması’na karşı olduklarını söyledi. Avrupa, Asya ve Afrika’daki bazı ülkeler de anlaşmanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmeye başladı” dedi.

İşgalci israil’in Filistinli tutuklu ve şehit ailelerinin ödeneğini kesmesini değerlendiren Abbas, “Ödenek konusuna kimsenin karışmasına izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim şehitlerimiz, yaralılarımız, hapislerde tutulan vatandaşlarımız. Onlara ödeme yapmaya devam edeceğiz. 1965’ten bu yana biz bu ödemeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.