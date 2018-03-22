Abbas'tan İsrail-Filistin barış müzakereleri açıklaması

Ramallah'ta Bulgaristanlı mevkidaşı Rumen Radev'le görüşen Abbas, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Abbas, burada yaptığı açıklamada, İsrail'le siyasi görüşmeleri hiçbir zaman reddetmediklerini, uluslararası hukukun dışında bir çözüme de kesinlikle razı olmayacaklarını söyledi.

Barışın gerçekleşmesi için müzakere ve diplomatik çabaların önemine değinen Abbas, 1967 sınırları dahilinde bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının gerekliliğini yineledi.

- "Hamas her şeyi teslim etmeli"

Filistin Devlet Başkanı, Gazze'de son dönemlerde yaşanan "yetki" tartışmasına da değindi.

Abbas, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeniden söylüyorum. Birlikte kurmuş olduğumuz hükümete her şeyi teslim etmeleri gerekiyor. Bunların başında da güvenlik yetkisi geliyor. Bu, Mısır'ın gözetiminda yaptığımız anlaşmadır. Ancak şu ana kadar bunu yerine getirmediler. Yerine getirildiği zaman biz sorumluluğu üzerimize alırız. Aksi takdirde Mısır'ın çabalarının boşa çıkarılmasının akıbetini Hamas yüklenecektir."

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev de ülkesinin Filistin-İsrail anlaşmazlığında barışçıl çözüme destek verdiğini belirtti. Radev bu konuda Avrupa Birliğiyle uyum içinde olduklarını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da anlaşmazlığın çözümünden yana olduğunu ifade eden Radev, çözüme katkı sunmak isteyen herhangi bir devletin çabalarının küçümsenmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Radev, Abbas ile görüşmesinden önce bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.