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ABD , Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Suriye ve Irak’ta yaklaşık 5 bin askerlerinin bulunduğunu belirtti.

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White, bugünkü basın toplantısında, “Suriye ve Irak’taki sayımız yaklaşık 5 bin. Bu tahmini bir rakam” diye açıkladı.

Pentagon sözcüsü, Suriye ve Irak’ta ülke bazında kaç ABD askerinin bulunduğu bilgisini vermek istemedi.

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