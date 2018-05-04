ABD , Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıkladı

<p> White, bugünkü basın toplantısında, “Suriye ve Irak’taki sayımız yaklaşık 5 bin. Bu tahmini bir rakam” diye açıkladı.</p> <p> Pentagon sözcüsü, Suriye ve Irak’ta ülke bazında kaç ABD askerinin bulunduğu bilgisini vermek istemedi.</p>
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