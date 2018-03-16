Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Navarro: Ticaret savaşı olmadan ek vergi uygulanabilir

ABD Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi (NTC) Direktörü Peter Navarro, ABD´nin küresel bir ticaret savaşına yol açmadan ek gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump´ın geçen ay çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergisi uygulamasının ardından olası bir "ticaret savaşı" hakkında yerel bir televizyon programına konuşan Navarro, "Müttefiklerimiz öncelikli olarak kendimizi uzun yıllardır adaletsiz bir işbirliğine karşı kendimizi koruduğumuzu anlamalıdır" dedi.
 
Çin başta olmak üzere çeşitli ülke yetkilileri Trump´ın açıklamalarına tepki göstermeye başlamamış ve piyasalarda diğer ticaret ortaklarının "kısasa kısas" bir tepki geleceği gündemde yer almıştı.
 
Navarro Trump´ın kararında ısrarcı olduğunu fakat bazı durumlarda esneklik gösterilebileceğini vurgularken, "ABD yönetimi vergi indirimi gerçekleştirdi, liberalleştirme yolunda adımlar attı ve enerji sektörünü güçlendirdi. Yalnızca ABD değil bütün dünyanın bir parçası olduğu ticaret ortamını yeniden yapılandırmak için oldukça çaba gösteriyoruz" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Gökyüzünden altın yağdı

Gökyüzünden altın yağdı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA