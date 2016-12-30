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ABD, 2 Rus istihbarat kuruluşu, 3 Rus şirketi ve 6 kişiyi "kara liste"ye ekledi

Barack Obama yönetimi, 'Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği' gerekçesiyle 2 Rus istihbarat kuruluşu, 3 Rus şirketi ve 6 kişi hakkında yaptırım kararı aldı.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Barack Obama'nın Özel Başkanlık Yetkisi'ni kullanarak aldığı kararların, Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimlerini etkilemeye yönelik kötü niyetli saldırılarına cevap niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın siber aktiviteleri seçimleri etkilemeyi, ABD'nin demokrasisine yönelik inancı aşındırmaya, seçim sürecinin bütünlüğüne ilişkin şüphe yaratmayı ve ABD devletinin kurumlarına duyulan güveni yıkmaya yönelikti. Bu aktiviteler kabul ve tolere edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Karar çerçevesinde Rusya'nın Ana İstihbarat Direktörlüğü (GRU) ve Federal Güvenlik Ajansı (FSB), ABD'nin kara listesine eklendi. Bu kapsamda, GRU Başkanı Igor Valentinovich Korobov ve GRU Başkan Vekilleri Sergey Aleksandrovich Gizunov, Igor Olegovich Kostyukov ve Vladimir Stepanovich Alexseyev'e yaptırım uygulanacağı bildirildi.

FBI'ın listesindeki siber korsanlar

Yaptırım listesine alınan diğer Rus vatandaşlarının isimleri ise Evgeniy Bogachev ve Aleksey Belan olarak açıklandı. Beyaz Saray, Bogachev'in siber saldırı yoluyla ABD'li şirket ve kurumlardan 100 milyon doların üstünde hırsızlık yaptığını iddia etti. Belan'ın da ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinin veri tabanlarının güvenliğini ihlal ettiği ifade edildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, Bogachev ve Belan, ABD Federal İstihbarat Bürosunun aranılan isimler listesinde de yer alıyor.

Ayrıca, Special Technology Center, Zorsecurity ve Autonomous Noncommercial Organization adlı 3 ticari kuruluşa GRU'ya hizmet verdikleri için yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Obama yönetimi, bunlara ilaveten, "Rusya'daki ABD'li diplomatların taciz edilmesine" misilleme olarak Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istedi.

ABD, halen Rusya'ya Mart 2014'ten bu yana Ukrayna'daki saldırgan eylemleri nedeniyle bir dizi ekonomik yaptırım uyguluyor. Washington'ın en son 22 Aralık'ta genişletilen yaptırım listesinde, aralarında üst düzey Rus yetkilileri, kamu kuruluşları, finans, inşaat, doğalgaz ve savunma şirketleri bulunuyor. Yaptırım uygulanan şirket ve kişi sayısının 200'ü aştığı belirtiliyor.

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