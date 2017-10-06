ABD 5 bin peşmerge ve PKK’lıya gayrinizami savaş eğitimi verdi

Türkiye, Irak ve İran'ı İsrail'e bağlı kukla devletçikle parçalama planı uzunca bir geçmişe dayanıyor. 25 Eylül referandumuyla somutlaşan terör devleti senaryosu için ABD onlarca yıldır çalışıyor. Peşmerge ve PKK'lıların, Kuzey Kore'nin füzeyle tehdit ettiği Guam Adası'na götürülüp ABD üssünde eğitilmesi, buna ilişkin birçok örnekten yalnızca biri. Pasifik'te bulunan Guam Adası'nda 5 bin Peşmerge ve PKK'lı terörist, ABD'ye ait Andersen Askeri Üssü'nde özel olarak eğitildi. 1996 yılındaki nakil işlemine 'Pasifik Sığınağı' adı verildi.

GUAM'DA KAMPA GİRDİLER

Saddam'ın saldırılarından kurtarılma bahanesiyle başlatılan operasyon kapsamında 5 bin Iraklı Kürt, İncirlik Üssü'nden Guam'a götürüldü. Nizami-gayrı nizami harp, siyaset, istihbarat, sabotaj vs gibi konularda yoğun bir eğitimden geçirilen grubun üyeleri, 2003 yılından itibaren Irak'a kafileler halinde geri gönderildi. Kuzey Irak'tan Büyük Okyanus'a uzanan organizasyon, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Miterand'ın eşi Danielle Miterand ve Ortadoğu'nun modern Lawrence'ı olarak bilinen Cezayir doğumlu Siyonist-Yahudi Bernard Henry Levy öncülüğünde gerçekleşti.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim

İLK KAFİLE 2 BİN 500 KİŞİ

Irak'ın kuzey bölgelerinden seçilerek Guam'a taşınan ilk kafilede 2 bin 500 kişi yer aldı. İlk etapta 'kimliksiz' durumdaki bu Peşmerge ve PKK'lıların sayısı daha sonra MOSSAD ve CIA ortaklığıyla yapılan sevkiyatlarla birlikte 5 bin oldu. ABD'nin Irak işgali sonrası yüzde 85'i yeniden Irak'a dönen Peşmerge ve PKK'lıların geri kalan kısmı ise Fransa, Almanya, Danimarka, İngiltere, ABD, Kanada gibi ülkelerde lobi faaliyetleri yürütmek ve Kürt Diasporası oluşturma amaçlı Batılı ülkelere yerleştirildi.

Lahor Ceng Talabani - PYD'nin nsiyasi elebaşı Salih Müslim

SİYONİZMİN KUKLALARI

ABD ve Avrupa ülkelerine 1975-1996 arası taşınanlar arasında Kubat Talabani (Celal Talabani'nin oğlu), Lahor Ceng Talabani (Celal Talabani'nin oğlu), Mesrur Barzani (Mesut Barzani'nin oğlu), Necmeddin Kerim (Kerkük'ün korsan valisi) gibi isimler bulunuyor. Ayrıca PKK üst yönetimi arasında ve Peşmerge komutanları arasında yine Batılılar tarafından özel eğitilen birçok isim var. ABD'nin 1996'da Guam'a götürdüğü militanlardan 1500'ü daha sonra PKK saflarına döndü. Kandil'den Suriye'de PYD, İran'da ise PJAK'a gönderilen birçok üst düzey terör örgütü yöneticisi de yine Guam'da özel olarak eğitilen militanlar arasından seçildi. Suriye'de ABD işbirliğiyle ülkenin kuzey ve doğusunda birçok bölgeyi işgal eden Suriye PKK'sı PYD'ye komuta eden Redur Halil, Zuhat Kobani, Hüseyin Koçer gibi isimler de 1996 aynı eğitim sürecinden geçen teröristler arasında. Ayrıca Sincar, Kamışlı, Afrin, Ayn el-Arab sözde kanton yönetiminde yönetici sıfatı taşıyan PKK'lıların da önemli bir kısmı yine Guam'da eğitildi.

Kubat Talabani

Mesrur Barzani

PYD'NİN BAŞI DA OKYANUSTAN GELDİ

ABD'nin Suriye işgalini meşrulaştırmak için ürettiği Demokratik Suriye Güçleri isimli tabela örgütün komutanlığına getirilen Mazlum Kobane kod adlı terörist Abdi Ferhad Şahin de Guam Adası'nda MOSSAD ve CIA tarafından eğitilenlerden. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Şahin, TSK'nın Sincar ve Karaçok'u bombardımanı sonrası ABD'li üst düzey komutanlarla poz vermişti. Şahin, Pentagon tarafından Suriye'de 'birincil muhatap' olarak görülüyor. PYD elebaşısı aynı zamanda ABD Başkanı Trump tarafından Suriye'ye sömürge valisi olarak atanan Brett McGurk'ın da en yoğun görüştüğü kişi.

Terör örgütü üyelerine suikast, sabotaj, bomba ve istihbarat eğitimlerinin verildiği Guam Adası'ndaki Andersen Hava Üssü.

LOBİ EKİBİ AVRUPA'YA MİLİTANLAR OKYANUSA

Irak ve İran arasında 1975 yılında Cezayir'de yapılan antlaşma ile (Cezayir Antlaşması) Fransa, ABD ve İngiltere, bölgeden ilk Kürt kafilelerini nakletmeye başladı. Bu dönemde 15 bin Kürt Avrupa ve ABD'nin farklı şehirlerine yerleştirildi. Özel burslar sağlanarak okutulan Kürt gençleri, bugünkü Kürt siyasi hareketinin öncü isimleri arasında yer alıyor. Fransa, bu alanda kurulan 'Kürt Enstitüleri', dernekler ve özel olarak desteklenen ırkçı lobileriyle, İsrail'i 'vadedilmiş topraklar'a kavuşturacak büyük plan için öncü ülkelerden biri oldu. 90'larda Fransa Cumhurbaşkanı Miterand'ın eşi Danielle Miterand ile Bernard Henry Levy tarafından seçilen Peşmerge ve PKK'lıların Irak içlerinden Habur Sınır Kapısı'na sevkiyatı ise ABD'nin Türkiye-Irak sınırında devreye soktuğu Çekiç Güç tarafından sağlandı. Özel araçlar eşliğinde Türk sınırına getirilen Peşmerge ve PKK'lılar, Batman'dan karayoluyla Adana-İncirlik ABD Üssü'ne götürüldü. Terör örgütünde yönetici olarak yetiştirilmek üzere yola çıkarılan militanlar ise Pasifik'teki Guam'a taşındı. (Yeni Şafak)