ABD’de silahlı saldırı düzenleyen şahıs ölü bulundu
ABD’de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenleyen Arcan Çetin, hücresinde ölü bulundu.
- İHA
ABD’nin Burlington kentindeki Cascade Alışveriş Merkezinde geçen yıl düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Arcan Çetin, hücresinde ölü olarak bulundu. Arcan Çetin, mahkemeye sevk edildikten sonra müebbet hapis cezası almış ve ilerleyen zamanlarda cezasının idam cezasına çevrilebileceği ifade edilmişti.
Çetin’in ölüm nedeni ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.
Türkiye’de doğan Çetin, altı yaşından beri ABD’de yaşıyordu.
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