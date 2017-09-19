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ABD Afganistan'a 3 bin asker daha yolluyor

ABD Savunma Bakanı Mattis, Pentagon'da yaptığı açıklamada Afganistan'a 3 bin civarında asker göndereceklerini söyleyerek, 'Henüz son imza atılmadı, küçük bazı detaylara bakıyoruz' dedi.

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ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'a yaklaşık 3 bin asker daha yollayacaklarını bildirdi. Mattis, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz konuya ilişkin son imzaların atılmadığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Tam olarak 3 bin civarında ve açık olmak gerekirse henüz son imza atılmadı ve küçük bazı detayların çözümüne bakıyoruz." dedi. ABD'nin Afganistan'a göndereceği 3 bin civarındaki askerden sonra bu ülkedeki toplam asker sayısı 14 bin dolayında olacak.  Pentagon'dan ağustos ayında, bu ülkedeki asker sayısının 11 bin civarında olduğu açıklaması yapılmıştı.

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