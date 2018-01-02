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ABD Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ı hedef aldı: 60 terörist öldürüldü

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerine ait uçakların ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerini vurduğu bildirildi.

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Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD uçaklarının, Hasaki Mine ilçesinde DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 60 örgüt üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Afgan güvenlik güçlerinin karadan destek verdiği operasyonda 18 DEAŞ mensubunun yaralandığını dile getiren Hogyani, saldırıda ayrıca 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını belirtti.

Hogyani, DEAŞ üyeleri sivillerin evlerine sığındığı için sivil kayıpları yaşandığını aktardı.

Öte yandan operasyonda teröristlere ait mühimmat deposunun imha edildiği kaydedildi.

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