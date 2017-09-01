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ABD, Arakan'daki şiddet nedeniyle Myanmar'ı uyardı!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Myanmar güvenlik güçlerinin masum sivillere ve yardım görevlilerine saldırmaktan kaçınmasını istedi.

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Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan (Rakhine)  eyaletinde 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olaylarını yakından takip ettiklerini,  konuyu BM Güvenlik Konseyi'nde de ele aldıklarını belirtti.

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) milislerinin Myanmar güvenlik  güçlerine saldırmasının ardından Myanmar Ordusu'nun operasyonlarının gerilimi  artırdığını kaydeden Haley, bunun sonucunda masum sivillerin öldüğü, köylerin  yakıldığı ve binlercesinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığına ilişkin  bilgiler olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırıyı kınadıklarını hatırlatan Haley,  "Bununla birlikte operasyonlar gerçekleştiren Myanmar güvenlik güçlerinin  uluslararası insancıl hukuka uyma ve masum siviller ile yardım görevlilerine  saldırmaktan kaçınma sorumluluğu var. Yetkililer ihtiyaç içinde olanlara yardım  ulaşmasını temin etmeliler. Tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Myanmar  hükümetinin Arakan'daki tüm toplulukların haklarını ve onurlarını koruması  konusunda destek olma çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Haley, Annan Komisyonu tarafından hazırlanan Arakan raporundaki  tavsiyelerin Myanmar hükümeti tarafından bir an önce uygulamaya geçirilmesi  konusunda da desteğe hazır olduklarını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi dün kapalı oturumda Arakan'da yaşanan şiddet  olaylarını görüşmüş ancak BMGK başkanlığı tarafından herhangi bir açıklama  yapılmamıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi  Matthew Rycroft, "Myanmar'daki durum nedeniyle kaygılıyız. Tüm şiddet olaylarını  kınıyoruz. Tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz." demişti.

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