ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye gümrük vergisini artırıyor

ABD'nin Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), ülke sanayisinin İtalya, Güney Kore, Türkiye, İspanya ve İngiltere'den yapılan karbon ve çelik alaşımı tel çubuk ithalatından zarar gördüğüne karar verdi.

ITC dün yaptığı yazılı açıklamada, bu ürünler için beş yıl süreyle yüzde 147.63'e varan oranlarda gümrük vergilerini sabitlediğini belirtti.

ITC'nin nihai kararı İtalya, Güney Kore, Türkiye, İspanya ve İngiltere'den yapılan bazı karbon ve çelik alaşımlı tel çubuk ithalatını etkiliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, Mart ayında bu ülkelerin Amerikan pazarında damping yaptıklarını vurgulamıştı. Bakanlık o tarihte ek gümrük vergisi getirilmesi kararı almış ancak kesin kararı ITC'nin vereceğini belirtmişti.

Türkiye'den 41.4 milyon dolarlık ithalat

ABD, 2016 yılında tahmini olarak İtalya'dan 12.2 milyon dolar, Güney Kore'den 45.6 milyon dolar, İspanya'dan 40.7 milyon dolar, Türkiye'den 41.4 milyon dolar ve İngiltere'den 20.5 milyon dolar tutarında tel çelik ithal etti.

(Reuters)