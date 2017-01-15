Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD askerleri ilk kez Norveç'te konuşlanacak

Norveç'te ABD deniz piyadeleri, orduyu eğitmek ve ortak askeri tatbikatlar yapmak üzere en az bir yıllığına ülkede konuşlanacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet televizyonu NRK'nın bildirdiğine göre, ülke silahlı kuvvetlerini eğitmek ve ortak kış tatbikatı yapmak üzere 330 ABD deniz piyadesi pazartesi gününden itibaren Norveç'e gelecek.

Bu arada askerlerin Trondheim yakınlarındaki Vaernes askeri üssünde en az bir sene konuşlanacağı ifade edildi.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.

Rusya tepkili

Öte yandan NRK'ye açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen Amerikan askerlerinin Norveç'te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini bildirdi.

Norveç, 1949'da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Metrobüs üst geçidinde intihara kalkışan genci polis böyle kurtardı

Metrobüs üst geçidinde intihara kalkışan genci polis böyle kurtardı

Sabri gol attı, sosyal medya yıkıldı

Sabri gol attı, sosyal medya yıkıldı

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

F-35'lere milli füze SOM-J

F-35'lere milli füze SOM-J

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA