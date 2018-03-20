ABD askerleri Münbiç'te YPG'li teröristlerle buluştu

Türkiye'nin Afrin'den sonra Fırat'ın batısındaki bölgeyi teröristlerden temizleyeceğini açıklamasının ardından Münbiç'e gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'li teröristlerle bir araya geldi. Sosyal medyadan yayımlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın sivillerin arasında oturduğu görülüyor.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsüne, Amerikan güçlerinin Menbic'te kalmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Gece yarısı soruyu yanıtlayan Albay Robert Manning, "Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim" yanıtını verdi.



2016 yazında terör örgütü DEAŞ'ın temizlendiği Münbiç'e terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler yerleşti. ABD defalarca söz vermesine rağmen YPG'li teröristler Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.



Ankara ve Washington arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristlerin kısa sürede ilçeyi terk etmesi gerekiyor.



(Milliyet)