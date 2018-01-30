ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

Üslerin içinde ya da yakınında spor yapan askerlerin kullandığı Strava uygulaması, kullanıcıların spor faaliyetlerinden elde ettiği "ısı haritasını" sitesinde paylaştı.

ABD ASKERLERİNİN HAREKETLERİ İNTERNETTE

Isı haritasında Suriye ve Afganistan'da spor yapan ABD'li askerlerin hareketleri izlenebiliyor. ABD ordusu, Strava'nın ısı haritasını incelediklerini açıkladı.

ABD'nin Afganistan'daki askeri tesisi Bagram hava üssünde askerlerin hareketleri

STRAVA: "PAYLAŞIM KAPATILABİLİR"

Washington Post gazetesine konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetleri'nden Albay John Thomas, haritanın sonuçlarını incelediklerini söyledi.

Strava ise kullanıcıların faaliyetlerini paylaşmama seçeneği bulunduğunu hatırlattı.

RUS, İNGİLİZ VE FRANSIZ ÜSLERİ DE GÖRÜNTÜLENDİ

Isı haritasında kolaylıkla görülebilen üsler arasında Suriye ve Irak'ta ABD'nin, Falkland Adaları'nda İngiltere'nin ve Nijerya'da Fransız güçlerinin üsleri bulunuyor.

Suriye'de Rusya'nın Hmeymim hava üssünde de bazı faaliyet görüldü.

Strava'nın interaktif haritasında İncirlik üssünün görünümü

ISI HARİTASI ENDİŞE YARATTI

Askeri üslerin konumları hem yerel bilgiler hem de Google Earth gibi uydu görüntülerinden ötürü genelde biliniyor.

Ancak Strava'nın ısı haritasıyla ilgili endişe konusu, askeri personelin faaliyetlerini erişim sağlıyor olması. Haritada üssün içinde askerlerin hareketleri daha yoğun ışıkla görülebiliyor.

Ayrıca konum verileri üslerin dışında da askerlerin spor yaptığı güzergahları ve devriye gezdikleri yolları gösteriyor.

"GİZLİ VERİLERİ ASLA PAYLAŞMADIK"

Strava'da egzersiz verilerini kayıt eden kullanıcılar hareketlerini kamuya açık ya da gizli yapabiliyorlar. Strava gizli verilerin asla paylaşılmadığını söyledi.

Strava'nın yayınladığı ısı haritasında dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda askeri personelin konum verilerini kamuyla paylaştığı görülüyor.

Strava haritasının son versiyonu Kasım 2017'de yayınlandı ancak askeri personeli ilgilendiren sonuçlar haftasonu ortaya çıktı.

(Nathan Ruser Twitter mesajında küresel ısı haritasının 13 trilyon GPS noktası paylaştığını ancak ABD üslerinin açıkça seçildiğini yazdı)

AVUSTRALYALI ÖĞRENCİ FARK ETTİ

Haritanın askeri üslerini gösterdiğini ilk fark eden Avustralyalı üniversite öğrencisi Nathan Ruser oldu.

Haritaya bir kartografya blogunda rastladığını söyleyen Ruser, "Haritaya baktım ve bu burada olmamalı, bu iyi bir şey değil diye düşündüm" dedi.

BBC'ye konuşan 20 yaşındaki Ruser ne kadar fazla detay görebildiğine şaştığını söyledi ve "Hayatlarının şablonunu çıkarabilirsiniz" dedi.

Spor uygulaması özellikle Batı ülkelerinde popüler. Bu da Orta Doğu'daki yabancı askeri üslerin "sıcak nokta" olarak görülmesine neden oluyor.

Milyonlarca kullanıcı bileklerine taktıkları bir teknoloji ya da akıllı telefon sayesinde spor yaptıkları sırada Strava ile konum verilerini paylaşıyor.

(Ruser bu mesajında askerlerin spor yaparken normal insanlar gibi uygulamayı kullanmasının çok tehlikeli olduğunu ve düzenli egzersizlerin açıkça görülebildiğini söylüyor)

"HERHANGİ BİRİ, BU BİLGİLERE ULAŞABİLİR"

Kasım ayında bir mühendislik blogunda Strava ısı haritasının yeni versiyonunun bir milyar spor faaliyetini içerdiği yazılmıştı. Bu 27 milyar kilometreyi kaplayan spor faaliyetinin 3 trilyon veri puanı anlamına geliyor.

Strava'nın ayarlarında kullanıcılar ısı haritasındaki verilerin parçası olmamayı seçebiliyor.

Ancak toplanan verilerin güvenliği ve kişisel kullanıcıların kimliğinin belirlenmesi konusunda endişeler var.

Avustralya Üniversitesi'nde uluslararası güvenlik okuyan Ruser, herhangi birinin bu bilgilere ulaşabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bununla başa çıkmanın en iyi yolu kırılganlıkların bilinmesi ve tamir edilmesi. Bunu bir noktada biri fark edecekti. Bağlantıyı kuran kişi ben oldum."