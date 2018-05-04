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ABD, B61-12 tipi yeni nükleer bomba denemesini başarıyla gerçekleştirdi

ABD Hava Kuvvetleri’nin B61-12 tipi yeni nükleer bomba denemesini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

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Sputnik'in military.com'a dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın stratejik önleme ve nükleer silahların entegrasyonundan sorumlu Başkan Yardımcısı General Jack Weinstein, "Şu ana kadar 26 mühendislik, hata ayıklama ve uçuş testi gerçekleştirdik. Program çok iyi ilerliyor" dedi.

Modernize edilen bombaların, seleflerine göre 3 kat daha hassas olacağı ifade edildi. Testler sırasında hangi uçakların kullanıldığı ise belirtmedi.

Military.com'un verdiği bilgiye göre yeni silah, 5. nesil çok maksatlı savaş uçağı F-35 Lightning II ile uyumlu olmalı.

İlk bomba partisinin 2020'de ordunun hizmetine teslim edilmesi bekleniyor.

ABD, yeni bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda'daki askeri üslerine yerleştirmeyi planlıyor.

Programın ABD'ye maliyetinin 25 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

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