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ABD Bağdat'taki ana karargahlarını lağvetti

ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahlarının lağvedildiği belirtildi.

  • AA
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Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bünyelerindeki kara operasyonuna bağlı başkent Bağdat'taki karargahların terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun, DEAŞ'ın acımasız bir şekilde elinde tuttuğu 4,5 milyon Iraklının kurtarılması için güvenlik güçlerinin düzenlediği kara operasyonlarına destek sunduğu kaydedildi.

Karargahların lağvedilmesi için düzenlenen törende konuşan Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hükümetine bu operasyon adı altında destek sunabilmesine vesile olan bu ortak güce teşekkür ettiklerini söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul ise DEAŞ'a karşı kurulan ortak koalisyon güçlerindeki tüm ülkelerin sergilemiş olduğu uzmanlık, özveri ve büyük başarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

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