Washington Post: Kaybeden Türkiye değil AB olacak
ABD'de yayın yapan gazetede, Türkiye'nin ŞİÖ'ye üye olmasıyla Avrupa Birliği'nin bölgedeki etkinliğinin azalacağı belirtildi.
Amerika'da yayın yapan Washington Post'ta yayınlanan haber analizinde, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne yakın olduğu ifade edildi.
Analizde; Çin ve Rusya'nın liderliğindeki birliğin, NATO'ya karşı denge unsuru olduğu belirtildi.
SIRA TÜRKİYE'YE GELDİ
Hindistan ve Pakistan'ın resmen örgüte katıldıklarını hatırlatan gazete, sıradaki üyenin Türkiye olduğunu savundu.
AB KAYBEDECEK
Ortadoğu'da dengeleri sağlamaya çalışan Çin ve Rusya'nın bölgedeki etkinliği artırabilmek için Türkiye'ye karşı özel bir hassasiyet içerisinde olacağının belirtildiği analizde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmasına dikkat çekildi. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmesi durumunda, Avrupa'nın bölgedeki etkinliğinin azalacağı da ifade edildi.
ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Şanghay Beşlisi, 1996 tarihinde Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Çin ve Tacikistan tarafından kuruldu.
Teşkilat, 2001 yılında Özbekistan’ın katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını aldı.
2015 yılında ise Hindistan ve Pakistan ülkelerinin tam üyelik prosedürleri başlatılmıştı.
Türkiye ise ŞİÖ’de diyalog ortağı statüsünde.
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