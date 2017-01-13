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ABD Başkan Yardımcısı Biden'dan Trump'a uyarı

ABD Başkan Yardımcısı Biden, ABD başkanlığına seçilen Trump'ın ticari faaliyetlerini bir kenara bırakıp yalnızca başkanlığa yoğunlaşmazsa 'bataklığa batabileceğini' uyarısında bulundu.

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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın ticari faaliyetlerini bir kenara bırakıp yalnızca başkanlığa yoğunlaşmazsa "bataklığa batabileceğini" söyledi.

Amerikan NBC televizyonuna röportaj veren Biden, Trump'ın ticari faaliyetleri ve olası çıkar çatışmaları hakkında dile getirilen etikle ilgili endişeleri gidermek için yeterince adım atmadığını savundu.

Biden, "Trump'ın yeterince çaba göstermediğini düşünüyorum, bu nedenle bataklığa batabilir." dedi.

Başkanlığın yoğun ve önemli bir görev olduğunu vurgulayan Biden, "Başkan mı yoksa iş adamı mı olacaksın? İkisini birden yapamazsın. Sonuçta dünyadaki en cazip koltuk için aday olmuşsun." diye konuştu.

Siyasi etik konusunda çalışan uzmanlar, Trump’ın ticari işleri ve başkanlık arasındaki çatışmaları ortadan kaldırmak için malvarlıklarını satmasını, elde edilen geliri de bir fona yatırmasını önermişti. Trump ise şirketlerini satmayacağını, bunun yerine şirketteki yetkilerini azaltacağını açıklamıştı.

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