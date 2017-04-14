Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Güney Kore'ye gidiyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer proğramı üzerine yükselen gerginlik karşısında ABD'nin müttefiklerine olan bağlılığını göstermek üzere Pazar günü Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer proğramı üzerine yükselen gerginlik karşısında ABD'nin müttefiklerine olan bağlılığını göstermek üzere Pazar günü Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
 
Pence Pazar günü Koreli yetkililerle Paskalya bayramını kutlamayı ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Hwang Kyo-ahn ile görüşmeyi planlıyor.
 
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Pence'in gezisinin G. Kore ile istişare amacı taşıdığı belirtildi.
 
Mike Pence, Kuzey Kore'nin en büyük ulusal günü olan "Güneş Günü"nden sonra Seul'e inecek. Ziyaret esnasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından nükleer deneme gerçekleşirse acil durum planları devreye sokulacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Tayland su ve köpüğe bulandı

Tayland su ve köpüğe bulandı

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA