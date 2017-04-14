ABD Başkan Yardımcısı Güney Kore'ye gidiyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer proğramı üzerine yükselen gerginlik karşısında ABD'nin müttefiklerine olan bağlılığını göstermek üzere Pazar günü Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer proğramı üzerine yükselen gerginlik karşısında ABD'nin müttefiklerine olan bağlılığını göstermek üzere Pazar günü Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Pence Pazar günü Koreli yetkililerle Paskalya bayramını kutlamayı ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Hwang Kyo-ahn ile görüşmeyi planlıyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Pence'in gezisinin G. Kore ile istişare amacı taşıdığı belirtildi.
Mike Pence, Kuzey Kore'nin en büyük ulusal günü olan "Güneş Günü"nden sonra Seul'e inecek. Ziyaret esnasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından nükleer deneme gerçekleşirse acil durum planları devreye sokulacak.
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