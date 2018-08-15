ABD Başkan Yardımcısı Pence: Rahip Brunson, masum bir adam, adalet onun serbest bırakılmasını istiyor

ABD'nin Türk lirası üzerinden Türkiye'ye yönelik olarak başlattığı ekonomik savaşın baş aktörlerinden ülkenin Evanjelik Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK bağlantıları dolayısıyla yargılanan ve tutukluluk hali ev hapsine çevrilen sözde rahip Andrew Brunson'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz ay Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını da duyurduğu resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım daha yapan Pence, bağımsız yargıya olan saygısızlığıyla "Rahip Brunson, masum bir adam, adalet onun serbest bırakılmasını istiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ABD'nin başlattığı ekonomik savaştaki ve Brunson'ın yargı sürecindeki kararlı duruşuna yönelik rahatsızlığını da dile getirmekten çekinmeyen Pence, "Türkiye, Trump'ın kararlılığını test etmemeli." mesajını paylaştı.