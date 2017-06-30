Trump, ABD-Meksika arasında yeni petrol boru hattını onayladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD-Meksika arasında inşa edilmesi planlanan "Yeni Burgos Petrol Boru Hattı" için başkanlık izni çıkarıldı.

Açıklamada, Teksas eyaletinin Penitas kentinden geçecek boru hattının günde 108 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Ayrıca, yeni petrol hattına yönelik onayın yanı sıra Dos Laredos ve Burgos isimli mevcut iki petrol boru hattının daha fazla petrol ürünü taşımasına izin verildiği bildirildi.

Bu arada, Başkan Donald Trump, "Enerji Haftası" kapsamında Enerji Bakanlığında yaptığı konuşmada yeni petrol boru hattının Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın tam altından geçeceğini söyledi.

Yeni petrol boru hattının ABD'nin enerji ihracatını artıracağını belirten Trump, selefi Barack Obama tarafından engellenen enerji projelerini hayata geçirmeye devam edeceğini dile getirdi.