Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump: ABD’nin Kuzey Kore’ye sabrı bitti

ABD Başkanı Donald Trump, “Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Açıkçası sabrımız sona erdi” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’i Beyaz Saray’da ağırladı. Trump, ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin sarsılmaz ve köklü olduğuna vurgu yaparak, Kuzey Kore’nin tehdidine karşı her zaman Güney Kore ile olacağını belirtti.
 
Trump, Kuzey Kore’nin pervasız ve acımasız rejiminin tehdidine karşı ABD’nin Güney Kore’nin yanında olacağını açıkladı. Trump, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığını belirterek, “ABD’nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu

Hafriyat kamyonun altında kaldı, şans eseri kurtuldu

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA