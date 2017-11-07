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ABD Başkanı Trump, Asya turunun ikinci durağı olan Güney Kore'de

ABD Başkanı Trump, Japonya'daki temaslarının ardından Asya turunun ikinci durağı Güney Kore'ye geçti. Trump, ABD'nin Güney Kore'deki askeri üssü Camp Humphreys'i ziyaret edecek.

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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki temaslarının ardından Asya turunun ikinci durağı Güney Kore'ye geçti.

Trump'ı başkent Seul'ün 70 kilometre güneyindeki Osan Hava Üssü'nde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıladı.

Güney Kore'nin Mavi Saray olarak da bilinen Devlet Başkanlığı Ofisi, Trump'ın ABD'nin bölgedeki askeri üssü Camp Humphreys'i ziyaret edeceğini açıkladı. Burada düzenlenecek öğlen yemeğinin ardından iki ülke askeri yetkilileri, ABD Başkanı Trump'a brifing verecek.

Daha sonra başkent Seul'e geçecek Trump için Mavi Saray'da karşılama töreni düzenlenecek. Törenin ardından ABD ve Güney Kore liderleri görüşecek.

Mayıs ayında göreve gelen Moon, ilk kez ülkesine resmi ziyarette bulunan bir devlet başkanını Mavi Saray' dışında karşıladı.

Bu arada Trump'ın ziyareti, Kuzey Kore'nin 3 Eylül'deki altıncı nükleer denemesi sonrası bölgede oluşan gergin atmosfere rastladı.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 1992'deki turundan sonra en uzun Asya turuna çıkan Trump, pazartesi günü Japonya ile başladığı 13 günlük turunun ikinci durağı olan Güney Kore'de iki gün kalacak.

Seul'ün ardından 8-9 Kasım'da Çin'de temaslarda bulunacak Trump, 10-12 Kasım'da Vietnam'ı ve 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek.

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